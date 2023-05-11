فيديو مروع.. لحظة وقوع حادث سير بالأردن ومصرع وإصابة 21 شخصاً
كشف فيديو صادم عن لحظة وقوع حادث سير مروع على طريق سريع قرب قرية العدسية، بضواحي العاصمة الأردنية عمان، مساء الأربعاء، وذلك إثر تدهور شاحنة محملة بالحديد، على 14 مركبة، ما أسفر عن مصرع 8 وإصابة 13 آخرين.
وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، تدهورت شاحنة محمّلة بمادة الحديد مما أدى الى سقوط شحنة الحديد الثقيلة على 14 مركبة على الطريق واشتعال النيران بثلاث مركبات في منطقة نزول العدسية.
ونقلت الصحيفة عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إن الفرق المتخصّصة من الدفاع المدني والشّرطة تعاملت مع الحادث.
وكانت وسائل إعلام أردنية قد ذكرت في البداية، أنه نتج عن الحادث وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.
ثم نقلت الصحيفة عن مصدر أمني، أن عدد المتوفين ارتفع إلى 8 أشخاص.
وحسب "الغد"، عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق ومعالجة الحادث ونقل الإصابات إلى المستشفى، والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث وأُعيد فتح الطريق أمام حركة السير.