فيديو مروع.. لحظة وقوع حادث سير بالأردن ومصرع وإصابة 21 شخصاً

كشف فيديو صادم عن لحظة وقوع حادث سير مروع على طريق سريع قرب قرية العدسية، بضواحي العاصمة الأردنية عمان، مساء الأربعاء، وذلك إثر تدهور شاحنة محملة بالحديد، على 14 مركبة، ما أسفر عن مصرع 8 وإصابة 13 آخرين.