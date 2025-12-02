العراق يسجل 154 هزة أرضية في نوفمبر الماضي

سجل العراق 154 هزة أرضية خلال شهر نوفمبر الماضي، تتراوح قوتها بين (1 - 4.6) درجات على مقياس ريختر.
وأفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق, في بيان اليوم، أن الأعماق البؤرية للهزات كانت بين (7 - 38) كم, مشيرة إلى أن النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح في محافظة ديالي بمدن (خانقين, بدره, كفري), ووصل فيها عدد الهزات الأرضية إلى (120) هزة.
وأشار البيان إلى أن الهيئة سجلت أيضًا (34) هزة قرب الحدود العراقية مع إيران، مبينًا أن العراق يقع على مقربة من صفائح نشطة زلزاليًا؛ مما يجعله عرضة لتأثيرات الزلازل التي تشهدها كل من تركيا وإيران, لا سيما مناطقه الشرقية والشمالية, وقد يصل مداها إلى مناطقه الوسطى.