العراق يسجل 154 هزة أرضية في نوفمبر الماضي

وأشار البيان إلى أن الهيئة سجلت أيضًا (34) هزة قرب الحدود العراقية مع إيران، مبينًا أن العراق يقع على مقربة من صفائح نشطة زلزاليًا؛ مما يجعله عرضة لتأثيرات الزلازل التي تشهدها كل من تركيا وإيران, لا سيما مناطقه الشرقية والشمالية, وقد يصل مداها إلى مناطقه الوسطى.