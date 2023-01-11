في بلجيكا.. استدرج طفلة جزائرية عبر "سناب شات" ونفّذ جريمته

بِتنا نسمع كثيرًا عن جرائم قتل وقصص مروعة يتجرد منفذوها من كل مشاعر الإنسانية، وآخر ما اهتزت لها أحاسيس رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الضحية هذه المرة طفلة جزائرية تبلغ من العمر 14 عامًا.
وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية؛ فقد لقيت الطفلة حتفها في بروكسل على يد رجل ثلاثيني تَعرفت عليه على تطبيق "سناب شات".
وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، تم اختطاف الفتاة الصغيرة في أندرلخت يوم الجمعة 6 يناير 2023، قبل أن يعثر عليها شخص في غابة جنوب لييج، بلجيكا.
وتم العثور على المشتبه به الرئيسي، وهو رجل يبلغ من العمر 37 عامًا، والذي تعرفت عليه على تطبيق "سناب شات" مشنوقًا على بُعد بضعة كيلومترات.
وأشارت الشرطة البلجيكية إلى أن الرجل الذي تم العثور على جثته هو المشتبه به الرئيسي في وفاة الفتاة الجزائرية.
وفي اليوم السابق من العثور على جثتها، أبلغ أقارب الفتاة عن اختفائها واختفاء أختها الصغيرة البالغة من العمر عامين ونصفًا.
ووفقًا للعناصر الأولى من التحقيق؛ فقد تعرفت الضحية على الرجل البالغ من العمر 37 عامًا على تطبيق "سناب شات".
ونقلت الصحيفة عن راديو وتلفزيون بلجيكا "آر تي بي إف"، أن الرجل عرض عليها الذهاب للتسوق، وكان سيحدد موعدًا معها. حيث التقت به الفتاة ومعها أختها الصغيرة.
كما قالت النيابة إنه تم العثور على الطفلة الصغيرة سالمة في سيارة المشتبه به بالقرب من المكان الذي انتحر فيه.
وتم تشريح جثة المراهقة والرجل البالغ من العمر 37 عامًا يوم الاثنين الماضي.
كما أضافت النيابة: "في المرحلة الحالية من التحقيق، لا يوجد دليل على تورط طرف ثالث في هذه القضية.. تشريح الجثة سيزودنا بمزيد من المعلومات".