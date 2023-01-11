في بلجيكا.. استدرج طفلة جزائرية عبر "سناب شات" ونفّذ جريمته

بِتنا نسمع كثيرًا عن جرائم قتل وقصص مروعة يتجرد منفذوها من كل مشاعر الإنسانية، وآخر ما اهتزت لها أحاسيس رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الضحية هذه المرة طفلة جزائرية تبلغ من العمر 14 عامًا.