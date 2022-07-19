الاتحاد الإنجليزي يحصل على موافقة لتجربة إلغاء ضربات الرأس في المباريات

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: الهدف هو المساعدة على التخفيف من أي مخاطر محتملة قد تكون مرتبطة بضربات الرأس؛ بما في ذلك احتكاك الرأس بالرأس أو المرفق بالرأس أو اصطدام الرأس بالأرض.