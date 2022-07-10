4 أيام عمل تكفي.. إعانة عن كل موظف لتطبيق قرار التقليص بهذه الدولة!

ونشرت الجريدة الرسمية لإقليم فالنسيا ،الخميس الماضي، أمر مدير الاقتصاد رافائيل كليمنت، أسس البرنامج، وأكدت مصادر أنه قبل نهاية العام، من المتوقع أن يتم منح الدعم بالفعل.