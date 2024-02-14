شاهد.. بومبيو يرقص مع جنود إسرائيليين على حدود غزة

وظهر بومبيو؛ في الفيديو وهو يشارك مع عدد من الجنود في رقصة احتفالية، وقام أحدهم بمنح الوزير الأسبق راية لواء غولاني، وقام بارتدائها على الفور، ومواصلة الرقص مع الجنود.