بالصور: هكذا ترك الجوع أثره على أطفال غزة.. والأمم المتحدة تحذر "المجاعة وشيكة"

ويُعد هذا أكبر عدد من الأشخاص على الإطلاق يواجه جوعًا كارثيًا، يتم تسجيله من قِبل نظام تصنيف الأمن الغذائي، وضعف العدد في المرحلة الخامسة من التصنيف الصادر قبل ثلاثة أشهر فقط، وفقًا للأمم المتحدة.