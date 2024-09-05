بالذكاء الاصطناعي.. "جوجل" تتمكن من التنبؤ بالعلامات المبكِّرة للمرض

كما يمكن أن تتدخل هذه التكنولوجيا كبديل لا يحتاج معه المستخدمون إلى شيء سوى ميكروفون هواتفهم الذكية في الأماكن التي يصعب فيها الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة.