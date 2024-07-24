بالصور: سكانها يسبحون في الشوارع.. هكذا بدت "مانيلا" تحت الماء بعد زيارة "جيمي" الثقيلة

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الفلبينية إن إعصار جيمي كان مصحوبًا برياح قوية، تصل سرعتها إلى 155 كيلومترًا في الساعة، وعواصف تصل سرعتها إلى 190 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لوسائل إعلام.