بالصور: سكانها يسبحون في الشوارع.. هكذا بدت "مانيلا" تحت الماء بعد زيارة "جيمي" الثقيلة

غمرت الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "جيمي" العاصمة الفلبينية مانيلا والمدن المجاورة، وتسببت في غرق الشوارع والطرقات، كما اجتاحت المنازل، وتسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات.
وأجبر الإعصار الهائل السلطات على إغلاق المدارس، والمكاتب، وإلغاء الرحلات الجوية، وإعلان حالة الكوارث في المنطقة التي يسكنها 13 مليون شخص.
وأظهرت الصور محاولة السكان التغلب على الأمطار التي غمرت الشوارع والمنازل، وذلك بالسباحة إلى المناطق الآمنة، أو استخدام القوارب للعبور، فيما كانت الأمطار الغزيرة فرصة لبعض الأطفال للهو واللعب.
وأودى الضيف الثقيل على الفلبين بحياة نحو ١٣ شخصًا على الأقل، فيما خلف وراءه نحو 600 ألف من المشردين دون مكان يؤويهم.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي جلبها الإعصار في انهيارات أرضية متعددة في مناطق متفرقة من البلاد، كما وصل منسوب المياه إلى مستوى الكتف في بعض الشوارع والطرقات.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية الفلبينية إن إعصار جيمي كان مصحوبًا برياح قوية، تصل سرعتها إلى 155 كيلومترًا في الساعة، وعواصف تصل سرعتها إلى 190 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لوسائل إعلام.