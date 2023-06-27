انفجار لأشعة غاما يكشف عن فرضية جديدة لموت النجوم

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة أندرو ليفان، عالم الفلك بجامعة رادبود في هولندا، في بيان: "تُظهر هذه النتائج الجديدة أن النجوم يمكن أن تواجه زوالها في بعض المناطق الأكثر كثافة في الكون، حيث يمكن أن تتصادم، وهذا مثير لفهم كيفية موت النجوم وللإجابة عن أسئلة أخرى، مثل المصادر غير المتوقعة التي قد تخلق موجات الجاذبية التي يمكننا اكتشافها على الأرض".