في فيديو حقق 6 ملايين مشاهدة.. شاهد ما فعله عامل برازيلي في مديره
حقّق هذا الفيديو الطريف والمؤلم أكثرَ من ستة ملايين مشاهدة على "تويتر"؛ فعلى طريقة "لوريل وهاردي"، يُظهر الفيديو ما فعله عامل في البرازيل بمديره في ورشة لبيع قطع غيار السيارات والدراجات النارية.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقطت كاميرات المراقبة هذا الحادث الكوميدي في ورشة بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل يوم الاثنين الماضي.
ويظهر في الفيديو عاملُ البيع أندريه لويز (20 عامًا) وهو يضع قضيبًا معدنيًّا طويلًا مرتكزًا على باب الورشة الأمامي.
وما إن يدير ظهره مبتعدًا، حتى ينزلق القضيب الحديدي إلى لأسفل، ضاربًا بقوة قدم صاحب الورشة لويس كارلوس (64 عامًا) الذي كان مشغولًا بمطالعة الجوال.
صرخ "كارلوس" من الألم، ثم خلع حذاءه وجوربه لفحص قدمه بحثًا عن إصابات، بينما اعتذر له "لويز" بشدة عما حدث.
وبعدها مباشرة، وضع "لويز" القضيب المعدني في نفس المكان على باب الورشة، وبينما كان "كارلوس" مشغولًا بفحص قدمه، ودخل شخص آخر ليرى سبب صراخه؛ لكن في تلك اللحظة عاد القضيب ليسقط من جديد وبقوة على رأس "كارلوس" الذي صرخ مرة أخرى من الألم.
ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أن أحد أفراد العائلة شاهد الفيديو الطريف على كاميرا المراقبة، فنشره ليحقق أكثر من ستة ملايين مشاهدة على موقع "تويتر" فقط، وبعدها انتشر على مواقع أخرى.
وحسب الصحيفة، فإن "لويز" هو مساعد "كارلوس" وزوج ابنته.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن "لويز"، قوله: "لقد كان حادثًا، لم أقصد القيام بذلك".
وأضاف: "لم يتسبب هذا الخطأ الفادح في مشاكل بيني وبين زوجتي أو أبيها".