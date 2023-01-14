في فيديو حقق 6 ملايين مشاهدة.. شاهد ما فعله عامل برازيلي في مديره

وبعدها مباشرة، وضع "لويز" القضيب المعدني في نفس المكان على باب الورشة، وبينما كان "كارلوس" مشغولًا بفحص قدمه، ودخل شخص آخر ليرى سبب صراخه؛ لكن في تلك اللحظة عاد القضيب ليسقط من جديد وبقوة على رأس "كارلوس" الذي صرخ مرة أخرى من الألم.