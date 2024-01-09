اليونيسف: 5 آلاف من لاجئي الروهينجا في بنجلاديش يعيشون بالعراء

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر ممثل اليونيسف في بنجلاديش أنه "بينما تعمل اليونيسف على التقييم الكامل لحجم الأضرار؛ ستبني المنظمة وشركاؤها خيامًا مؤقتة لتمكين الأطفال من التعلم أثناء إعادة بناء الفصول الدراسية"؛ مؤكدًا أن "المنظمة وشركاءها عملوا طوال ليلة أمس لحماية ودعم الأطفال المصابين بالصدمات وأسرهم"؛ مشددًا على أن "هناك ضرورة ملحة للعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء لتوفير المأوى للفئات الأكثر ضعفًا والاستجابة لاحتياجاتهم".