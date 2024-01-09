اليونيسف: 5 آلاف من لاجئي الروهينجا في بنجلاديش يعيشون بالعراء

أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بنجلاديش شيلدون ييت، أن أكثر من 5 آلاف من لاجئي الروهينجا، بمن فيهم 3500 طفل، فقدوا بيوتهم ويعيشون في العراء؛ بسبب حريق اندلع بالمخيم رقم 5، والذي يقع ضمن مخيمات (كوكس بازار في بنجلاديش).
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر ممثل اليونيسف في بنجلاديش أنه "بينما تعمل اليونيسف على التقييم الكامل لحجم الأضرار؛ ستبني المنظمة وشركاؤها خيامًا مؤقتة لتمكين الأطفال من التعلم أثناء إعادة بناء الفصول الدراسية"؛ مؤكدًا أن "المنظمة وشركاءها عملوا طوال ليلة أمس لحماية ودعم الأطفال المصابين بالصدمات وأسرهم"؛ مشددًا على أن "هناك ضرورة ملحة للعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء لتوفير المأوى للفئات الأكثر ضعفًا والاستجابة لاحتياجاتهم".