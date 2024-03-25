على غرار السعودية.. أمريكا تُلزم شركات التبغ بوضع صور تحذيرية على علب الدخان

وعلى الرغم من أن التدخين قد انخفض بشكل كبير على مر العقود؛ إلا أن ما يقرب من واحد من كل ثمانية بالغين أمريكيين لا يزالون يدخنون، وتدخين السجائر يقتل أكثر من 480.000 أمريكي سنويًّا؛ وفقًا للبيانات الحكومية.