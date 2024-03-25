على غرار السعودية.. أمريكا تُلزم شركات التبغ بوضع صور تحذيرية على علب الدخان

أعطت محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة، الضوء الأخضر للجهات المختصة بوضع تحذيرات صحية مصورة على علب الدخان، بعد محاكمات استمرت لأكثر من 3 سنوات بين إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وشركات التبغ.
وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في 2021 قرارًا ملزمًا لشركات التبغ بوضع تحذيرات صحية جديدة على علب الدخان، إلى جانب ضرورة وضع صور وملصقات تحتل 50% من مساحة العبوة توضح أضرار التدخين على صحة الإنسان وهو القرار الذي رفضته شركات واعترضت عليه في المحاكم الأمريكية وتم تعليقه منذ ذلك الحين.
وقالت إدارة الغذاء والدواء: إن التحذيرات الحالية على عبوات التدخين لم تتغير منذ ما يزيد على 35 عامًا، كما أن الحاجة باتت ضرورية لتوعية المدخنين من خلال استخدام صور حديثة تكشف العواقب الصحية السلبية.
وسيتم إضافة بعض التحذيرات الجديدة على عبوات التدخين؛ منها "التدخين يقلل من تدفق الدم، ويتسبب في بتر بعض الأعضاء، وسرطان المثانة، إضافة إلى أضرار أخرى في أعضاء مختلفة من الجسم".
ولم تعلن إدارة الغذاء والدواء موعد تنفيذ القرار الذي تم تعليقه منذ عام 2021 بسبب المحاكمات، ويُتوقع -وفقًا لبعض المسؤولين- أن تمنح شركات التبغ مهلة إلى نهاية العام لتطبيق الأمر.
وعلى الرغم من أن التدخين قد انخفض بشكل كبير على مر العقود؛ إلا أن ما يقرب من واحد من كل ثمانية بالغين أمريكيين لا يزالون يدخنون، وتدخين السجائر يقتل أكثر من 480.000 أمريكي سنويًّا؛ وفقًا للبيانات الحكومية.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، ألزمت منذ عام 2012، مستوردي الدخان، بوضع صور تحذيرية على علب الدخان؛ لكشف أضرار التدخين وإرسال رسائل إلى المدخنين وغير المدخنين عن المخاطر الناتجة عن منتجات التبغ، إلى جانب وضع العبارات التحذيرية بحجم أكبر وأوضح.