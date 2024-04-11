مدفونان تحت الثلوج.. انهيار جليدي في جبال الألب يخلف قتيلين ومفقودين

ذكرت السلطات النمساوية إن انهيارًا جليديًا بالقرب من منتجع سولدن النمساوي للتزلج، اليوم، أدّى إلى مقتل شخصين وفق ما ذكرته "سكاي نيوز".
وفي هذا السياق، يبحث رجال الإنقاذ عن شخصين آخرين يعتقد أنهما مدفونان تحت الثلوج، وأن خدمة الإنقاذ الجبلية قالت إنه تم انتشال جثة شخص، بينما تم إنقاذ آخر حيًا، لكنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.
ويبدو أن الانهيار الجليدي حدث بالقرب من ملجأ جبلي، مارتن - بوش - هويت، على ارتفاع نحو 2500 متر (8200 قدم) فوق مستوى سطح البحر.
يأتي هذا فيما يشتبه المسؤولون في البداية في احتمال تورط ما يصل إلى 18 شخصا، لكن تبين أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة.
وذكرت تقارير أن معظم الأشخاص الـ 17 الذين كانوا في المنطقة في ذلك الوقت لم يصابوا جراء الانهيار الجليدي.
وكان مستوى التحذير من الانهيارات الثلجية في مقاطعة تيرول، حيث تقع مدينة سولدن "معتدلاً"، وهو المستوى الثاني على مقياس مكون من خمسة مستويات، لكن الخبراء حذروا من احتمال حدوث انهيارات ثلجية ناجمة عن تساقط الثلوج.