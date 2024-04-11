مدفونان تحت الثلوج.. انهيار جليدي في جبال الألب يخلف قتيلين ومفقودين

وفي هذا السياق، يبحث رجال الإنقاذ عن شخصين آخرين يعتقد أنهما مدفونان تحت الثلوج، وأن خدمة الإنقاذ الجبلية قالت إنه تم انتشال جثة شخص، بينما تم إنقاذ آخر حيًا، لكنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.