فيديو مروع.. شاهد كيف نجا مولود عمره 8 أسابيع من حادث سير مخيف

تُظهر لقطات الفيديو، سيارة هولدن كومودور بيضاء، تقودها امرأة (22 عامًا) وبصحبتها رجل (30 عامًا)، وكانت قائدة السيارة تهرب من مطاردة الشرطة، عندما عبرت مسارات الطريق، حتى أصبحت تسرع عكس السير، وفجأة اصطدمت بسيارة هيونداي توسان تقودها أم (25 عامًا)، وكانت قد وضعت مولودها في كرسي مخصص للأطفال، وحوله حزام الأمان بالمقعد الخلفي للسيارة.