مذيعة أمريكية: "دعوا الرجال يحمون الرجال".. جدل بشأن نساء الحراسة بعد محاولة اغتيال ترامب

وبينما سخر منها النقاد، بمن فيهم النائب بورشيت وإيلون ماسك، نظرًا لخلفيتها الحديثة في العمل مع شركة بيبسيكو للمشروبات والأغذية، فإن شيتل ارتقت في صفوف الخدمة السرية على مدى أكثر من عشرين عامًا، بما في ذلك كونها أول امرأة تشغل منصب مدير مساعد لعمليات الحماية.