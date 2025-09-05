السلطات الأمريكية تطيح بشبكة لسرقة وتصدير سيارات فاخرة

كشفت وزارة العدل الأمريكية، وفقًا لما نقلته شبكة "فوكس 2 ديترويت"، عن إلقاء القبض على ثمانية رجال من ضواحي مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان، بتهمة إدارة شبكة منظمة لسرقة مئات السيارات الفاخرة وتصديرها إلى الخارج، وذلك خلال فترة امتدت من يوليو 2023 حتى أغسطس 2025.
وبحسب التفاصيل، تمكنت الشبكة من الاستيلاء على نحو 400 سيارة تُقدَّر قيمتها الإجمالية بحوالي 40 مليون دولار، حيث كانت تُجمع المركبات في مواقع صناعية وتجارية قبل وضعها داخل حاويات وشحنها عبر الموانئ والسكك الحديدية، لتصديرها إلى وجهات دولية أبرزها العراق والإمارات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين يواجهون عدة تهم، من بينها التآمر لنقل سيارات مسروقة ونقلها فعليًا، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات، إضافة إلى غرامات مالية قد تبلغ 250 ألف دولار لكل متهم.