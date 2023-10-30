مشهد غريب.. أسماك "تمشي" في خندق بالصين

كشف فيديو عن مشهد غريب بالصين، حيث تم التقاط مقطع يظهر عشرات الأسماك تتحرك على الأرض.
وحسب صحيفة "الإندبيندنت " البريطانية، تم التقاط الفيديو يوم 27 سبتمبر، في مدينة هايكو، بمقاطعة هاينان وهي جزيرة أمام الساحل الجنوبي للصين.
تظهر في الفيديو مجموعة من الأسماك "تسير" معًا في خندق يشبة قناة مائية صغيرة جافة على جانب الطريق في يوم ممطر.
وحسب الصحيفة، ففي حركتها معا في طابور، يشبه السمك إلى حد كبير الصخور الموجودة في الخندق.
حسب الصحيفة، فقد شوهدت أسماك الفرخ (البياض) المتسلقة، التي يمكنها العيش بدون ماء لمدة ستة إلى عشرة أيام ويمكنها تنفس الأكسجين الجوي، وهي تظهر سلوكًا مشابهًا في مقاطع فيديو أخرى منتشرة عبر الإنترنت.