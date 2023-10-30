مشهد غريب.. أسماك "تمشي" في خندق بالصين

حسب الصحيفة، فقد شوهدت أسماك الفرخ (البياض) المتسلقة، التي يمكنها العيش بدون ماء لمدة ستة إلى عشرة أيام ويمكنها تنفس الأكسجين الجوي، وهي تظهر سلوكًا مشابهًا في مقاطع فيديو أخرى منتشرة عبر الإنترنت.