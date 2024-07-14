شاهد الصورة الأولى له.. وفاة مطلِق النار على ترامب في تجمع انتخابي

وذكرت المراسلة، ميريل كورنفيلد، في تغريدتها عبر إكس: "أخبرني ريتشارد غولدينغر، المدعي العام لمقاطعة بتلر، أن ترامب أصيب بطلق ناري لكنه بخير. قُتل أحد أفراد الجمهور ومات مطلق النار. وقال المدعي العام إن شخصًا آخر في حالة خطيرة".