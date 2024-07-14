شاهد الصورة الأولى له.. وفاة مطلِق النار على ترامب في تجمع انتخابي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، السبت، بأنباء عن وفاة "مطلق النار" في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالإضافة إلى وقوع "ضحايا" بين الجمهور في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.
ونقلت مراسلة "واشنطن بوست" عن المدعي العام لمقاطعة باتلر ريتشارد غولدينغر، أن "مطلق النار" في تجمع ترامب الانتخابي قد قُتل؛ مشيرًا إلى مقتل شخص واحد على الأقل بين الحضور.
وبثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، لقطات فيديو وصورة لرجل راقد على الأرض، وقالت "إنه مطلق النار على ترامب بعد مقتله، حسب شهود عيان".
وذكرت المراسلة، ميريل كورنفيلد، في تغريدتها عبر إكس: "أخبرني ريتشارد غولدينغر، المدعي العام لمقاطعة بتلر، أن ترامب أصيب بطلق ناري لكنه بخير. قُتل أحد أفراد الجمهور ومات مطلق النار. وقال المدعي العام إن شخصًا آخر في حالة خطيرة".
ونقلت "إي بي سي نيوز" إفادة مشابهة عن غولدينغر.
وأكد جهاز الخدمة السرية أن الرئيس السابق بخير بعد أن اصطحبه أفراد الجهاز خارج التجمع.
وسُمع صوت يشبه إطلاق عيارات نارية خلال إلقاء ترامب كلمة في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، السبت، لينبطح المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية على الأرض، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بنبأ إصابته.
وشوهد ترامب وهو يضع يده على أذنه ثم انبطح أرضًا وسط صراخ بين الجماهير "انبطحوا" ليتوجه أعضاء الخدمة السرية فوقه لحمايته.
وظهر ترامب وهو ينزف من أذنه والدماء تسيل على وجهه محاطًا بأعضاء الخدمة السرية ويسير معهم رافعًا يده مقبوضة كعلامة للنصر.
ثم شوهد وهو يغادر موقع الخطاب الذي كان يلقيه خلال حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا.
ونقلت شبكة "سي إن إن" أن ترامب أصيب في واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.
وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تلقى إحاطة بشأن الواقعة؛ وفق ما ذكره مراسل "الحرة".