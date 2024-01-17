رجل يعترف بإشعال 14 حريق غابات ضخماً "تفاصيل"

والتهم أكبر حريق أشعله باري ما يقرب من 873 هكتارًا من الغابات، في الوقت الذي حقق مسؤولو الإطفاء في سلسلة من خمس حرائق في يونيو لم يكن لها أي سبب طبيعي محتمل، واندلعت بعد أيام من تطبيق المقاطعة لحظر إشعال الحرائق.