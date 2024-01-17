رجل يعترف بإشعال 14 حريق غابات ضخماً "تفاصيل"

أشعل رجل كندي النار في أكثر من 10 حرائق غابات في مقاطعة كيبيك، مما أجبر على إخلاء مئات المنازل، مع استمرار ما يقرب من 100 حريق في المناطق المنكوبة بالجفاف، وفق ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
واعترف بريان باري، 38 عامًا، بارتكاب 13 تهمة تتعلق بالحرق العمد وتهمة واحدة بالحرق العمد مع تجاهل حياة الإنسان، في محكمة بلدة تشيبوغاماو أول أمس الإثنين.
وقال المدعي العام ماري فيليب شارون إن اثنين من الحرائق الـ 14 التي أشعلها باري أجبرا على إخلاء 500 منزل.
والتهم أكبر حريق أشعله باري ما يقرب من 873 هكتارًا من الغابات، في الوقت الذي حقق مسؤولو الإطفاء في سلسلة من خمس حرائق في يونيو لم يكن لها أي سبب طبيعي محتمل، واندلعت بعد أيام من تطبيق المقاطعة لحظر إشعال الحرائق.
وقال شارون، إن باري سرعان ما أصبح مشتبهًا فيه عندما تم رصده في موقع الحرائق وأظهر اهتمامًا معينًا بالحرائق بعد مقابلة مع الشرطة.
وفي يونيو الماضي، بدأت الشرطة في مراقبة منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ركزت في كثير من الأحيان على حرائق الغابات في المقاطعة.
وشارك محتوى يشير إلى أن موسم الحرائق الذي حطم الأرقام القياسية كان نتيجة التدخل الحكومي، وليس تغير المناخ.