التبرعات تتدفق بشكل كبير ومفاجئ على حملة كامالا هاريس

أشارت تقارير أمريكية اليوم الاثنين، إلى تدفق التبرعات بشكل كبير ومفاجئ على حملة نائب الرئيس كامالا هاريس، بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن السباق الرئاسي.
وأفادت التقارير بأنه في غضون أقل من 5 ساعات فقط، تمكنت حملة كامالا من جمع ما يقارب 28 مليون دولار من المتبرعين الصغار، مما رفع إجمالي التبرعات من المانحين الصغار فقط إلى 47 مليون دولار، وهو رقم قياسي لجمع التبرعات في دورة الانتخابات لعام 2024.
وفي وقت سابق، أكد بعض المسؤولين في الحزب الديمقراطي أن المتبرعين الكبار قد قاموا بتجميد 90 مليون دولار من حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، وذلك بهدف الضغط عليه للانسحاب من السباق الرئاسي.