التبرعات تتدفق بشكل كبير ومفاجئ على حملة كامالا هاريس

وأفادت التقارير بأنه في غضون أقل من 5 ساعات فقط، تمكنت حملة كامالا من جمع ما يقارب 28 مليون دولار من المتبرعين الصغار، مما رفع إجمالي التبرعات من المانحين الصغار فقط إلى 47 مليون دولار، وهو رقم قياسي لجمع التبرعات في دورة الانتخابات لعام 2024.