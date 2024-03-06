أكثر من مليار شخص في العالم مصاب بها.. نداء من أجل إعلان "السمنة" حالة طوارئ عالمية

ووفق تقرير صادر عن الاتحاد العالمي للسمنة؛ فإن المشاكل الصحية التي تُسَببها السمنة المفرطة يمكن أن تتسبب في إنفاق 1.2 تريليون دولار سنويًّا اعتبارًا من عام 2025؛ حيث تُعَد السمنة والتدخين العامليْن الرئيسييْن وراء ارتفاع أعداد المصابين بالسرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري في جميع أنحاء العالم.