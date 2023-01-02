متحور يوم القيامة.. 4 أعراض للفيروس وهذه حقيقة وصوله إلى مصر

وأضاف أن العزوف عن لقاحات الفاكسين، وقلة الإغلاقات تسببت في ملايين الإصابات في الصين بهذا المتحور، وأعراضه نفس أعراض متحور أوميكرون، مشيرًا إلى أن حدته التنفسية أقل من فيروس كورونا، وكوفيد-19 لم يُعلن عن انتهائه؛ بسبب التفاوت في منظومة اللقاحات؛ مؤكدًا أن الجرعات التنشيطية، أو التطعيم الجماعي يمكن أن يحول كورونا إلى فيروس مثل الإنفلونزا.