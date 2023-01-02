متحور يوم القيامة.. 4 أعراض للفيروس وهذه حقيقة وصوله إلى مصر

كشف الدكتور أمجد الحداد؛ استشاري الحساسية والمناعة، المصري، تفاصيل تسمية متحور كورونا (يوم القيامة)، وهل وصل إلى مصر أم لا؟ لافتًا إلى أنه سريع الانتشار في الصين، لكن وفياته قليلة جدًا.
سريع الانتشار
وحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، قال الحداد؛ خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، إن هذا المتحور لا يوجد منه تخوف سوى في سرعة الانتشار، مشيرًا إلى أن نسبة الإقبال على التحصين ضد الفيروس عالميًا أصبحت ضعيفة.
وأضاف أن العزوف عن لقاحات الفاكسين، وقلة الإغلاقات تسببت في ملايين الإصابات في الصين بهذا المتحور، وأعراضه نفس أعراض متحور أوميكرون، مشيرًا إلى أن حدته التنفسية أقل من فيروس كورونا، وكوفيد-19 لم يُعلن عن انتهائه؛ بسبب التفاوت في منظومة اللقاحات؛ مؤكدًا أن الجرعات التنشيطية، أو التطعيم الجماعي يمكن أن يحول كورونا إلى فيروس مثل الإنفلونزا.
لم يصل إلى مصر
وأوضح أن متحور يوم القيامة لم يصل إلى مصر، حتى الآن، لافتًا إلى أن بؤر الإصابة جميعها موجودة مع الصين؛ لكن هذا المتحور لم يتفشَ في دول أخرى، مؤكدًا أن كورونا جائحة تُهدد ولا يمكن وصفه بأنه فيروس عادي؛ مطالبًا المواطنين بتلقي الجرعات التعزيزية للوقاية من الإصابة.
ولفت الحداد؛ خلال مداخلته الهاتفية، إلى أن أدوية متحور يوم القيامة؛ هي نفس بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتًا إلى أن أعراض هذا المتحور تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، وضيق التنفس، وصعوبة الحركة، وإحساس بالتعب والإرهاق؛ وهي نفس أعراض كورونا.