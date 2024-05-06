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بعيدًا عن لقب الأفضل.. مطار ياباني يحتفل بمرور 30 عامًا دون فقدان أي أمتعة للمسافرين

يستقبل في المتوسط ما بين 20 إلى 30 مليون مسافر سنويًا