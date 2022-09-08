مصر.. السجن 15 عامًا للمتهم باغتصاب الفتاة حاملة القرآن

وأكد والد الفتاة أن ابنته حاملة لكتاب الله الكريم، ومن أسرة جميعها تحمل كتاب الله وأعمامها شيوخ وخطباء في المساجد، وتعرضت لأسوأ جريمة يمكن أن يتعرض لها إنسان، وهي الاغتصاب تحت تهديد السلاح، من قبل شاب معروف عنه البلطجة، أثناء عودتها من الكُتاب في وضح النهار، ووضع المطواة على رقبتها وسحبها داخل منزله، ونزع ملابسها تحت التهديد، واعتدى عليها دون رحمة.