مصر.. إزالة 3 مناطق كاملة من القاهرة ونقل سكانها

وقال ليلة؛ وفقما نقل موقع "مصراوي" القاهري، إنه تمّ الانتهاء من إزالة 95% من المناطق الثلاث، وهي: السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة، وسيتم الانتهاء من أعمال الإزالات بالكامل في أقرب وقت.