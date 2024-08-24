بداية من 2026.. وضع علامة "للسكريات" في مقدّمة العبوات الغذائية في دول عدة

بداية من عام 2026، سيفرض عديدٌ من دول العالم متطلبات صارمة على شركات الأغذية لوضع علاماتٍ وإشاراتٍ واضحة على عبوات المنتجات التي تحتوي على سكريات.
وسيكون من الضروري على الشركات الكشف عن نوع السكر المستخدم في المنتج، سواء كان سكراً أبيض أو بنياً أو عسلاً أو شراب ذرة أو أي نوعٍ آخر، مع وضع علامة أو إشارة واضحة في الجزء الأمامي من العبوة لإشارة وجود "سكريات" في المنتج.
وأعلن فريق علماء التغذية في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن الولايات المتحدة اتخذت قراراً بفرض وسمٍ على جميع مصادر السكريات المضافة، بهدف مساعدة المستهلكين على اتخاذ القرارات الصحية المناسبة لهم وللمساعدة على تخفيف استهلاك السكريات بين الأمريكيين.
وأكّد مسؤولون في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنه سيتم تشديد تطبيق هذا القرار حتى منتصف عام 2025 دون تأجيلٍ إضافي، تجاوزاً لضمان الامتثال الفعّال لهذه السياسات الجديدة.