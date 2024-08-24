بداية من 2026.. وضع علامة "للسكريات" في مقدّمة العبوات الغذائية في دول عدة

وسيكون من الضروري على الشركات الكشف عن نوع السكر المستخدم في المنتج، سواء كان سكراً أبيض أو بنياً أو عسلاً أو شراب ذرة أو أي نوعٍ آخر، مع وضع علامة أو إشارة واضحة في الجزء الأمامي من العبوة لإشارة وجود "سكريات" في المنتج.