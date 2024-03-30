مخاوف من ارتباط القهوة منزوعة الكافيين بالسرطان

وتشير التقارير إلى أن هناك مؤشرات تقود إلى أن المادة المستخدمة في القهوة منزوعة الكافيين تُسَبب السرطان، استنادًا إلى دراسات تكشف عن تأثيرها السرطاني على الفئران؛ مما يدعو إلى ضرورة حظرها.