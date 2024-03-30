مخاوف من ارتباط القهوة منزوعة الكافيين بالسرطان

تُحَقق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في مادة كيميائية موجودة في القهوة منزوعة الكافيين، والتي تُستخدم في سلاسل كبرى شركات القهوة العالمية؛ بسبب ارتباطها المزعوم بأمراض السرطان؛ وفقًا للتقارير الأمريكية.
وأشار مسؤولون في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلى إمكانية حظر هذه المادة الكيميائية، المعروفة بـ"كلوريد الميثيلين"، ومن المتوقع أن يُتخذ القرار بشأن ذلك خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء التحقيقات.
وتشير التقارير إلى أن هناك مؤشرات تقود إلى أن المادة المستخدمة في القهوة منزوعة الكافيين تُسَبب السرطان، استنادًا إلى دراسات تكشف عن تأثيرها السرطاني على الفئران؛ مما يدعو إلى ضرورة حظرها.
ونقلت التقارير عن جهات صحية أمريكية متعددة، أنها طالبت منذ عدة سنوات بحظر المادة الكيميائية المستخدمة في القهوة منزوعة الكافيين، نظرًا لصلتها المزعومة بأمراض السرطان، وخاصة سرطان الثدي.
من جانبها، أعربت الجمعية الوطنية الأمريكية للقهوة (NCA) عن اعتراضها على قرار الحظر، وقالت إن الفوائد الصحية لشرب القهوة منزوعة الكافيين تتفوق على المخاطر المحتملة؛ مشيرة إلى أن الأدلة العلمية تؤكد الفوائد المتعددة لهذا النوع من القهوة؛ بما في ذلك زيادة العمر وتقليل خطر الإصابة بأمراض السرطان وأمراض أخرى.
ومن المتوقع أن يتم إعادة تصنيع القهوة منزوعة الكافيين باستخدام طرق مختلفة، ومن المحتمل أن تعتمد الطريقة السويسرية التي تشمل غسل حبوب القهوة بالبخار؛ حيث تقلل هذه الطريقة المخاطر بشكل كبير، على الرغم من ارتفاع تكلفتها.