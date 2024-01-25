بعد دراسة 170 ألف بئر في 40 دولة.. هذه أسباب انخفاض مستويات المياه الجوفية حول العالم

وقالت الدراسة التي تناولت بالتحليل 170 ألف بئر في أكثر من 40 دولة إن الاستنزاف كان واضحًا بشكل خاص في المناخات القاحلة ذات الأراضي الزراعية الواسعة. وكان شمال الصين وإيران وغرب الولايات المتحدة من بين المناطق الأكثر تضررًا.