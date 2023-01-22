بعد وفاة الراهبة الفرنسية.. 8 نساء بقائمة أكبر البشر سنًا على قيد الحياة

باتت امرأة إسبانية- أمريكية تبلغ من العمر 115 عامًا مولودة في الولايات المتحدة أكبر إنسان على قيد الحياة؛ بعد وفاة حاملة اللقب السابقة الراهبة الفرنسية أندريه التي تُوُفيت الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 118 عامًا.