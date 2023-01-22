بعد وفاة الراهبة الفرنسية.. 8 نساء بقائمة أكبر البشر سنًا على قيد الحياة

باتت امرأة إسبانية- أمريكية تبلغ من العمر 115 عامًا مولودة في الولايات المتحدة أكبر إنسان على قيد الحياة؛ بعد وفاة حاملة اللقب السابقة الراهبة الفرنسية أندريه التي تُوُفيت الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 118 عامًا.
وخصصت موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية صفحة لعميدة البشرية الجديدة ماريا برانياس موريرا المولودة في الولايات المتحدة، وتعيش حاليًا في إحدى دور المسنين في شمال شرق إسبانيا، وتأتي بعدها فوسا تاتسومي اليابانية بفارق 52 يومًا فقط.
ووفقًا لتصنيفات شركة الأبحاث العالمية "Statista" فإنه على الأرجح هناك 8 أشخاص هم الأكبر سنًا في العالم جميعهن نساء، وتزيد أعمارهن على 114 عامًا والفارق بينهن أيام وأسابيع.
1- ماريا برانياس موريرا (115 عامًا) مولودة في أمريكا.
2- فوسا تاتسومي (115 عامًا) مولودة في اليابان.
3- إيداي سيكاريلي (114 عامًا) مولودة في أمريكا.
4- توميكو ايتوكا (114 عامًا) مولودة في اليابان
5- أناه كانابرو لوكاس (114 عامًا) مولودة في البرازيل
6- هازيل بلمر (114 عامًا) مولودة في أمريكا.
7- كيمكو أونو (114 عامًا) مولودة في اليابان.
8- ياسيو أوكاي (114 عامًا) مولودة في اليابان.