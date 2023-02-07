المركز السوري للزلازل: هزة أرضية بقوة 4.7 درجة شعر بها سكان حلب واللاذقية

وقال أحمد ضميرية، معاون وزير الصحة، إنه "تم إرسال 4 سيارات شاحنة محمّلة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماه، إضافة إلى إرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظتَي حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية".