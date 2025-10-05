"المشغولون دائماً".. دراسة: تعدد المهام يضعف الذاكرة ويشتت الانتباه

كشف تقرير على موقع " OnlyMyHealth " الصحي، أن الدماغ يبذل جهدًا إضافيًا عند الانتقال من مهمة إلى أخرى، فيما تعرفه الأبحاث بـ "تكلفة التبديل"، وهي الوقت والطاقة الذهنية المهدورة لإعادة ضبط القواعد العقلية بين المهام المختلفة. ويؤدي هذا التبديل إلى تباطؤ الأداء وزيادة الأخطاء حتى لدى من يظنون أنفسهم بارعين في تعدد المهام.