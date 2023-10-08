شركة شهيرة متخصصة في اختبارات الحمض النووي تعلن تعرضها لهجوم سيبراني

وأوضحت الشركة أن بيانات المستخدم الخاصة بها يتم تداولها في منتديات للهاكرز؛ مشيرة إلى أن الهجوم تم خلال حشو لبيانات الاعتماد؛ بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.