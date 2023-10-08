شركة شهيرة متخصصة في اختبارات الحمض النووي تعلن تعرضها لهجوم سيبراني

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة التكنولوجيا الحيوية لإجراء اختبارات الحمض النووي "آند مي 23" تعرضت لهجوم سيبراني واختراق لبياناتها.
وأوضحت الشركة أن بيانات المستخدم الخاصة بها يتم تداولها في منتديات للهاكرز؛ مشيرة إلى أن الهجوم تم خلال حشو لبيانات الاعتماد؛ بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.
وأفادت بأن البيانات التي تم اختراقها تتضمن أسماء المستخدمين وكلمات المرور؛ مشيرة إلى أن الاختراق لم يتطرق للأنظمة الداخلية للشركة الخاصة باختبارات الحمض النووي.
ولكن في المقابل تشير التقارير إلى أن الهاكرز حصلوا على معلومات حساسة للغاية من الحسابات المخترقة بالشركة، مثل صور وأسماء المستخدمين الكاملة ومواقعهم الجغرافية.
وقال المتحدث باسم الشركة: "حتى الآن، توصل تحقيقنا إلى أنه لم يتم تسريب أي نتائج للاختبارات الجينية، والتحقيقات بدأت فور معرفتنا بالنشاط المشبوه".