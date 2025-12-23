فيضانات عارمة تضرب مونبيليه.. فرنسا تواجه أسوأ حالة منذ 30 عامًا

ضربت فيضانات قوية، اليوم، مناطق عدة في جنوب فرنسا، وتحديدًا في منطقة هيرولت قرب مدينة مونبيليه، وسط تحذيرات من أن الوضع يُعد من بين الأسوأ منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وقالت شانتال موشيه، مسؤولة في خدمة الإنذار الفرنسية، إن الوضع الراهن "قد يكون الأسوأ منذ أكثر من 30 عامًا"، مشيرة إلى أن التنقل في المنطقة لا يزال صعبًا رغم انحسار المياه.
وقد تم تفعيل أعلى مستوى تحذير في المنطقة، بينما انقطع التيار الكهربائي عن العديد من المنازل، وغمرت المياه الطرق والمرافق العامة، دون تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن.
وكانت الأمطار الغزيرة قد تسببت في غمر عدد من أحياء مونبيليه، ما دفع السلطات إلى إغلاق الأسواق والمتنزهات وحديقة الحيوانات لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.