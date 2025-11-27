بالصور.. اكتشافات أثرية مذهلة تعيد كتابة بدايات الحضارة البشرية في تركيا

ويشير البروفيسور نجمي كارول، رئيس بعثة التنقيب، إلى أن التنوع الكبير في الأدلة – من التغذية إلى الهندسة المعمارية، ومن الرموز إلى الطقوس – يقرب الباحثين من فهم غير مسبوق لحياة مجتمعات ما قبل التاريخ، لافتًا إلى أن بناة هذه المواقع كانوا "حرفيين مهرة" يتمتعون بقدرات متقدمة.