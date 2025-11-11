سرقة تماثيل رومانية نادرة من المتحف الوطني بدمشق

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دمشق، عن مباشرة التحقيقات في واقعة سرقة عدد من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة من المتحف الوطني في دمشق، والتي وقعت مساء أمس.
وأكد قائد الأمن الداخلي في دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، أن الجهات المختصة بدأت بعمليات تتبع وتحقيق دقيقة لضبط الجناة واستعادة المسروقات، مشيرًا إلى أن التحقيق يشمل أيضًا عناصر الحراسة والمعنيين بالمتحف، للوقوف على تفاصيل الحادث وظروف وقوعه.
من جانبها، أوضحت هيئة الآثار والمتاحف السورية أن المسروقات تشمل تماثيل قديمة تعود إلى العصر الروماني، وذلك وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".