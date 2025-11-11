سرقة تماثيل رومانية نادرة من المتحف الوطني بدمشق

وأكد قائد الأمن الداخلي في دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، أن الجهات المختصة بدأت بعمليات تتبع وتحقيق دقيقة لضبط الجناة واستعادة المسروقات، مشيرًا إلى أن التحقيق يشمل أيضًا عناصر الحراسة والمعنيين بالمتحف، للوقوف على تفاصيل الحادث وظروف وقوعه.