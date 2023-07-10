حول العالم في صورة: "أطلقوا الوحش في إسبانيا".. ثيران تطارد السائحين وإصابات بالجملة

في هذه الصورة، التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، يهاجم هذا الثور الغاضب أعدادًا من المتسابقين والمحتفلين، الذين أثاروا غضبه في سباق الثيران ضمن مهرجان سان فيرمين السنوي للركض مع الثيران، المقام في مدينة بامبلونا في إسبانيا.
وتظهر في الصورة محاولات السائحين وزوار المهرجان الابتعاد عن طريق الثور الهائج، فيما يحملون هواتفهم الجوالة في أيديهم لالتقاط الصور الخاطفة له؛ لمشاركتها مع أصدقائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتعرَّض نحو 11 شخصًا على الأقل إلى الإصابة بجروح خلال الجولة الرابعة لعملية إطلاق الثيران التي شهدها المهرجان.
ونُقل نحو 7 أشخاص إلى المستشفى بعد تعرُّضهم لإصابات ناجمة عن النطح بقرون الثيران.
ويجذب المهرجان، الذي يقام سنويًّا في المدينة الإسبانية الواقعة شمال البلاد، مئات الآلاف من الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم.
وتستمر الاحتفالات عادة لمدة أسبوع، وتشمل عددًا من الأحداث المختلفة، بما في ذلك الركض مع الثيران؛ إذ يركض نحو 12 ثورًا غاضبًا عبر شوارع المدينة؛ ما يتسبب في كثير من الهرج والمرج، وموت وجرح عدد من المشاركين.
وتتألف مسابقات الركض ومطاردة الثيران من ثماني جولات، وتستمر كل جولة نحو دقيقتين أو أكثر، وتشتد الإثارة عندما تُفتح الأبواب للثيران؛ فتندفع للركض وسط الزوار والمحتفلين عبر طريق طويل وضيق، قبل أن تصل إلى حلبة الثيران في نهاية المطاف.
وينتهي الحال بالثيران المسكينة التي تشارك في السباق الدموي بالقتل في نهاية اليوم بالرماح والسكاكين في مشاهد دموية غير رحيمة على يد مصارعي ثيران محترفين؛ وهو ما يثير استياء الكثيرين حول العالم.