حول العالم في صورة: "أطلقوا الوحش في إسبانيا".. ثيران تطارد السائحين وإصابات بالجملة

في هذه الصورة، التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، يهاجم هذا الثور الغاضب أعدادًا من المتسابقين والمحتفلين، الذين أثاروا غضبه في سباق الثيران ضمن مهرجان سان فيرمين السنوي للركض مع الثيران، المقام في مدينة بامبلونا في إسبانيا.