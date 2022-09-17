اعتقال رجل حاول الاقتراب من نعش الملكة إليزابيث الثانية

وجاء في بيان صادر عن الشرطة: "عند ما يقارب الساعة العاشرة في مساء الجمعة 16 سبتمبر، قام عناصر من شرطة البرلمان ومن وحدة الحماية الدبلوماسية، بتوقيف رجل في ويستمنستر عقب وقوع اضطراب".