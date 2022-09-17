اعتقال رجل حاول الاقتراب من نعش الملكة إليزابيث الثانية

أُلقي القبض على رجل حاول الاقتراب من نعش الملكة إليزابيث الثانية في قاعة ويستمنستر، بينما كان في طابور القادمين لإلقاء نظرة الوداع.
وأفادت الشرطة البريطانية بأن توقيف الرجل جاء بموجب قانون حفظ النظام العام، مشيرة إلى أنه وُضع قيد الاحتجاز.
وقطع البثّ المباشر الذي ينقل فعاليات إلقاء نظرة الوداع لوقت قصير خلال وقوع الحادثة.
وجاء في بيان صادر عن الشرطة: "عند ما يقارب الساعة العاشرة في مساء الجمعة 16 سبتمبر، قام عناصر من شرطة البرلمان ومن وحدة الحماية الدبلوماسية، بتوقيف رجل في ويستمنستر عقب وقوع اضطراب".
وقال متحدث باسم البرلمان: "إننا على علم بحادث في قاعة ويستمنستر، حيث خرج شخص من الجمهور باتجاه النعش".
وأضاف أن إجراءات إلقاء نظرة الوداع استؤنفت بعد إخراجه من القاعة.