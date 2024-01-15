برنامج الأغذية العالمي يحذّر من "كارثة جوع" في السودان

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن المناطق الأكثر تضررًا نتيجة احتدام الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع هي العاصمة وإقليم دارفور غرب البلاد وكردفان في الجنوب؛ موضحة أن "ما يقرب من 18 مليون شخص في جميع أنحاء السودان يواجهون الجوع الحاد، وهو أكثر من ضِعف العدد خلال الفترة نفسها من العام الماضي".