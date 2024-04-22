أقواها 5.9 ريختر.. سلسلة زلازل تضرب العاصمة التايوانية "تايبيه" اليوم

وضرب الزلزال القوي الأول الذي وقع يوم الاثنين بقوة 5.5 درجات تايوان نحو الساعة 5.08 مساء، وفقًا لما نقلت "الفرنسية" عن إدارة الأرصاد الجوية المركزية، ويمكن الشعور به في العاصمة تايبيه، وأعقبتها سلسلة من الهزات الارتدادية والزلازل، كان أشدها وقعًا نحو الساعة 10.15 مساء.