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أقواها 5.9 ريختر.. سلسلة زلازل تضرب العاصمة التايوانية "تايبيه" اليوم

المنطقة نفسها تعرضت سابقًا إلى زلزال بقوة 7.4 درجات تسبب بانهيارات أرضية أغلقت الطرق
مبنى تضرر من زلزال وقع مطلع أبريل في تايوان "أرشيف"
مبنى تضرر من زلزال وقع مطلع أبريل في تايوان "أرشيف"

تعرضت العاصمة التايوانية تايبيه، إلى سلسلة من الزلازل مساء الاثنين، وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية إن أقوى هزة كانت بقوة 5.9 درجات مصدرها شرق مدينة هوالين.

وتعرضت المنطقة نفسها في الثالث من إبريل الجاري إلى زلزال بقوة 7.4 درجات، مما تسبب في انهيارات أرضية أغلقت الطرق حول المنطقة الجبلية، في حين تعرضت المباني في مدينة هوالين الرئيسة لأضرار بالغة.

وضرب الزلزال القوي الأول الذي وقع يوم الاثنين بقوة 5.5 درجات تايوان نحو الساعة 5.08 مساء، وفقًا لما نقلت "الفرنسية" عن إدارة الأرصاد الجوية المركزية، ويمكن الشعور به في العاصمة تايبيه، وأعقبتها سلسلة من الهزات الارتدادية والزلازل، كان أشدها وقعًا نحو الساعة 10.15 مساء.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية إن الزلزال بقوة 5.9 درجات.

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