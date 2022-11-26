إخلاء سبيل ممثلة مصرية بعد ضبطها بموادّ مخدّرة في مطار القاهرة

أمرت النيابة العامة في مصر، مساء الجمعة، بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي، بضمان مالي 50 ألف جنيه "نحو 2000 دولار" على ذمة التحقيق معها، إثر ضبط مواد يُشتَبه في أنها مخدرة بحوزتها في مطار القاهرة الدولي، في وقت سابق الجمعة، عائدة من الولايات المتحدة.