إخلاء سبيل ممثلة مصرية بعد ضبطها بموادّ مخدّرة في مطار القاهرة

أمرت النيابة العامة في مصر، مساء الجمعة، بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي، بضمان مالي 50 ألف جنيه "نحو 2000 دولار" على ذمة التحقيق معها، إثر ضبط مواد يُشتَبه في أنها مخدرة بحوزتها في مطار القاهرة الدولي، في وقت سابق الجمعة، عائدة من الولايات المتحدة.
وقرّرت النيابة إرسال الموادّ المضبوطة إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.
كانت النيابة العامة تلقّت إخطارًا، ظهر الجمعة، بضبط الفنانة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية، وبوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها بشكل دقيق أسفر عن العثور على مواد يُشتبه في كونها مخدرة، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.
وتلقّت النيابة تقريرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه تحرياتها في الواقعة، ثبت به أن المتهمة أحرزت المواد المضبوطة بقصد التعاطي.
وحسب موقع "القاهرة 24": أنكرت منّة شلبي أمام جهات التحقيق حيازتها الموادّ المخدرة والمضبوطات التي عثر عليها بمطار القاهرة أثناء عودتها من الولايات المتحدة؛ حيث انهارت أمام جهات التحقيق قائلة: "أنا معرفش عن المخدرات دي حاجة مش بتاعتي".
وأكدت أنها لا تعلم شيئًا عن المخدرات المضبوطة بحقيبتها، موضحة أنه أثناء وصولها صالة رقم 3 بمطار القاهرة، عائدة من الولايات المتحدة؛ طلب منها المسؤولون دخول غرفة خاصة داخل المطار للتفتيش، وفوجئت الفنانة بإخبارها واتهامها بأن حقائبها تحتوي على 12 كيسًا من نبات ماريجوانا المخدّر، وحلويات بها مواد مخدرة.
وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان، أنها ضبطت محاولة تهريب كمية من المواد بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات المصري مع "راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية" دون أن تذكر اسمها صراحة.
وأضافت أنه بتفتيش الحقائب تبيّن وجود 25 عبوة وأكياس بلاستيك بداخلها نبات الماريجوانا المخدر بأوزان تتراوح بين 6 و45 جرامًا، وسجائر وشيشة إلكترونية بداخلها مخدر، فتم تحرير محضر وأحيلت الراكبة إلى النيابة العامة.
وبحسب "القاهرة 24": فقد حضر مع منة شلبي أمام جهات التحقيق مكتب المستشار جميل سعيد، ومكتب المستشار محمد أبو شقة، ومحام من نقابة المهن التمثيلية؛ للدفاع عن الفنانة أمام جهات التحقيق بمحكمة مصر الجديدة.
وكانت مواقع مصرية نشرت صورةً من جواز سفر منة، ومجموعة صور قالت إنها للمضبوطات التي عُثر عليها بحوزة منة.
وطالبت نقابة المهن التمثيلية في مصر، في بيان، بـ"احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض في أعراضهم"، كما طالبت المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بانتظار واحترام التحقيقات، والتحلّي بقوانين الإنسانية التي تسمو فوق أي قانون.
وكانت منة تحضر لمسلسل من 15 حلقة مع المنتج صادق الصباح، يحمل اسمًا مبدئيًّا هو "علاج طبيعي"، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أبو عوف.