بعد تأجيله 3 مرات.. اليابان تطلق صاروخًا يحمل مركبة للهبوط على القمر

أطلقت اليابان صباح اليوم، صاروخًا من طراز (إتش- 2 إيه) يحمل مركبة تابعة لوكالة الفضاء الوطنية للهبوط على القمر؛ وذلك بعد أن أدت الأحوال الجوية غير المواتية لتأجيل عملية الإطلاق ثلاث مرات في غضون أسبوع واحد خلال الشهر الماضي.