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فيديو مرعب.. شاهد ما عثر عليه موظف أسترالي في "درج" مكتبه
في حادثة غريبة، استُدْعِيَ مروض الحيوانات "ستيوارت ماكينزي" إلى أحد المحال التجارية في أستراليا، بعد اكتشاف ثعبان أرقط في درج بمكتب أحد الموظفين.
وفي مقطع فيديو نشر على "فيسبوك"، يظهر الثعبان المرقط مختبأ في درج أحد المكاتب.
ويبدو أن الثعبان غير سام؛ حيث تعامل معه "ماكينزي" ببساطة واحترافية.
وقال "ماكينزي" إن الثعبان كان على ما يبدو نائمًا في الدرج طوال اليوم؛ بينما كان الموظفون يعملون في المكتب.
ويُظهر الفيديو "ماكينزي" وهو يضع الثعبان بعناية في كيس ويطلقه في منطقة برية.