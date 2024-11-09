هل ينام الأطفال بعمق أكبر في الشتاء؟ تقرير علمي يكشف ما يحدث

ومع تأخير التوقيت، كما هو الحال في نصف الكرة الشمالي، إذا كان الطفل ينام في الساعة 16:00 ويستيقظ في الساعة 7:00 فإن هذا التغيّر سيجعل ساعة جسمه ترغب في النوم من الساعة 15:00 وبدء اليوم في الساعة 6:00، ومع ذلك إذا كانت الأبحاث صحيحة فقد يحصلون على 15 دقيقة إضافية أو أكثر من النوم.