بوينغ تقدم عرضًا جديدًا لإنهاء الإضراب يتضمن زيادة الأجور 30%

وبدأ اتحاد عمال الآلات، الذي يضم حوالى 33 ألف موظف، وهو أكبر اتحاد عمالي لدى بوينج، الإضراب في 13 سبتمبر بعد أن رفض 95% من أعضائه العرض السابق للشركة الذي تضمن عقدًا لمدة أربع سنوات.