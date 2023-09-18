استخفاف السنوات "زاد الطين بلة".. تحذيرات من "كارثة درنة" لم يستمع لها أحد!

حذر خبراء منذ فترة طويلة من أن الفيضانات ستشكل خطرًا كبيرًا على سدين شيدا بهدف حماية نحو 90 ألف ساكن في شمال شرق ليبيا، ودعوا مراراً إلى إجراء صيانة عاجلة للسدين الواقعين أعلى تلة تطل على مدينة درنة الساحلية، لكن الحكومات المتعاقبة في البلاد التي تعصف بها الفوضى لم تستجب.