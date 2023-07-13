الصحة العالمية تحدد موقفها من الأسبارتام.."سرطان محتمل"

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حددت سابقًا الحد اليومي المقبول من الأسبارتام، أو عند 40 ملغ لكل كيلو غرام من وزن الجسم وبالتالي فإن الشخص الذي يزن 60 كغ يمكنه استهلاك ما يصل إلى 2400 ملغ يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا 12 علبة من المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية (دايت) - وهو أعلى بكثير مما يستهلكه معظم الناس.