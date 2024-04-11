اتجاه لإيقافه نهائيًا.. الإذاعة المصرية توقف "المقرئ الراقص"

وبحسب ما ذكرته "العربية نت" فقد أكد رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار أنه لا تهاون في مثل هذه الأخطاء، موضحًا أن القارئ أخطأ خطأ جسيمًا، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض ما حدث على لجنة القراء، حيث من الممكن إيقافه نهائيًا لكثرة أخطائه.