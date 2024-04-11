اتجاه لإيقافه نهائيًا.. الإذاعة المصرية توقف "المقرئ الراقص"

قررت الإذاعة المصرية، اليوم، وقف التعامل مع المقرئ الشهير محمد السلكاوي، وذلك نظرًا لما صدر منه من أخطاء في تلاوة قرآن فجر اليوم.
وبحسب ما ذكرته "العربية نت" فقد أكد رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار أنه لا تهاون في مثل هذه الأخطاء، موضحًا أن القارئ أخطأ خطأ جسيمًا، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض ما حدث على لجنة القراء، حيث من الممكن إيقافه نهائيًا لكثرة أخطائه.
وكان مستمعو إذاعة القرآن الكريم قد فوجئوا بالمقرئ لقرآن الفجر عبر شبكة البرنامج العام، وإذاعة القرآن الكريم، يقع في جملة من الأخطاء من تحريف للآيات القرآنية وقواعد علم التجويد، ومقامات التلاوة.
وطالب المستمعون بسرعة إحالة المسؤولين عن الإذاعة للتحقيق، وإعادة النظر في الاستعانة بمقرئين ثبت إساءتهم للقرآن وتلاوته وآدابه.