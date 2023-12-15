مصادر تكشف عن حادثين بحريين قرب سواحل اليمن

وأشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة في تقرير منفصل، إلى أنها تلقت تقريراً عن زورق صغير على متنه 10 أفراد قالوا إنهم من السلطات اليمنية وأمروا سفينة بتغيير مسارها صوب اليمن في محيط باب المندب على بعد 50 ميلاً بحرياً شمال المخا.