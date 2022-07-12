صورة بـ 10 مليارات دولار.. "بايدن" يكشف عن لقطة لـ "فجر الكون وحافة الفضاء"

وقال نيلسون إن واحداً على الأقل من المشاهد الضوئية الخافتة الأقدم التي تظهر في "خلفية" الصورة، يعود إلى أكثر من 13 مليار سنة، مما يجعله أصغر بنحو 800 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، وهو الشرارة النظرية التي بدأت توسع الكون المعروف قبل نحو 13.8 مليار سنة.